Lina Wertmüller e lo stile: perché portava sempre occhiali bianchi

STORIA DI UN COLPO DI FULMINE - Quando si è accorta di non poter più fare a meno delle lenti da vista, la sua mamma ne era molto dispiaciuta. Lina Wertmüller, invece, era contenta "di poter vedere a fuoco", ha raccontato in un'intervista. Per gli occhiali bianchi ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine: "Solari, balneari, regalano subito un clima di festa", ha spiegato in occasione del suo 90esimo compleanno. A crearli per lei, un marchio storico dell'occhialeria italiana. Un amore a tutti gli effetti, di cui non si è mai separata. Negli anni Ottanta era arrivata a ordinarne, addirittura, cinquemila paia a una fabbrica. Era l'ordine minimo. E li ha pagati a rate.