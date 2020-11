Moda e stili, Diego Armando Maradona: Pibe de Oro esagerato anche nei look

È stato il testimonial perfetto degli anni Ottanta . Dagli outfit sportivi alle mise formali degli incontri ufficiali, dalla passione per gli orologi importanti (portati su entrambi i polsi) ai gioielli vistosi , dagli occhiali da sole con le lenti colorate ai cappellini. Fino alle pellicce (oltre a lui, aveva osato solo George Best) e alle automobili sgargianti e di lusso. Di Diego Armando Maradona si potrebbe dire che ha sempre saputo intrepretare con i suoi look esagerati lo stile di quegli anni formidabili…

QUEL CERTO GUSTO PER LA VISTOSITÀ – Come sulle montagne russe. Rivisti a distanza di anni, gli outfit de “la Mano de Dios” sembrano aver fatto da apripista alla moda e ai trend contemporanei: dallo sportswear (dalla divisa da calcio alle mise sportive indossate orgogliosamente anche fuori) allo streetwear (fatto di camicie sgargianti e accostamenti vivaci e arditi). Parola chiave: comodità e rilassatezza, anche per gli abiti indossati per le occasioni più formali. Sempre senza rinunciare a una certa dose di eccentricità e fantasia.