Letizia di Spagna, lezioni di stile: da Cuba… all’arte del riciclo

L’amore per il rosso e i tacchi alti, l’innata eleganza, uno stile equilibrato e mai eccessivo . Cosa copiare alla regina di Spagna? Nei giorni in cui Letizia Ortiz si trova a Cuba assieme al marito, re Felipe IV, per la loro prima, storica visita ufficiale, stanno facendo il giro del mondo e impazzano sui social anche le immagini dei suoi outfit, che la incoronano, ancora una volta, regina in fatto di look. A renderla un modello assolutamente da seguire, anche la sua attenzione al riutilizzo degli stessi abiti…

‘LESS IS MORE’ – Meno è meglio, come recita un detto inglese. Si va dritte all’essenzialità. Dal vestito a fantasia animalier indossato per l’arrivo a L’Avana, a quello a pois, tra i trend più seguiti della moda di questo autunno-inverno. Dalle espadrillas color beige, una sorta di omaggio alla sua Spagna, al rosso vivo e seducente dell’abito scelto per un evento al museo. Di Letizia, ex giornalista televisiva, incanta innanzitutto la grazia e il suo fascino acqua e sapone. Amante della tinta unita, dei tailleur, dei tacchi altissimi e super femminili, che danno slancio alla sua figura. Non eccede mai neppure con i gioielli, preziosi ma sempre misurati. Le borse sono, in genere, piccole clutch, a colore o a contrasto degli outfit. I capelli, portati in prevalenza lunghi e sciolti, sono sempre in ordine e anche il trucco è nude e minimal, illuminante e pulito.