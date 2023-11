Moda inverno, durevole e riciclabile: perché preferire la lana

Durevole nel tempo, resistente a molti lavaggi e agli odori, può essere riciclata facilmente e, una volta rilasciata in natura, si decompone nel suolo, caratteristiche che la rendono un materiale totalmente sostenibile. Compie mezzo secolo la collaborazione tra uno dei brand più noti e un'autorità globale che è da sempre sinonimo di rispetto per l'ambiente e qualità per i clienti.

Celebra la qualità dei suoi capi in lana e il cinquantesimo anniversario della partnership con The Woolmark Company la campagna presentata da United Colors of Benetton in occasione del lancio della sua collezione autunno inverno 2023. Il claim, "Never-ending Wool", lanciato nel 2021, parla della durata nel tempo delle proposte del brand in pura lana vergine, che vengono tramandate di generazione in generazione e godono di un ciclo di vita potenzialmente infinito.



The Woolmark Company è un’azienda no-profit australiana che, in oltre mezzo secolo di attività, si è affermata come autorità globale nel campo della lana. In tutto il mondo, infatti, il logo Woolmark su un capo d'abbigliamento certifica gli standard e l'elevata qualità di quella Merino. United Colors of Benetton è stato tra i primi brand al mondo ad apporre il logo Woolmark sui suoi capi in questa fibra, già a partire dal 1973.



"Siamo stati tra i primi brand al mondo ad apporre il logo Woolmark sui nostri capi in lana", ha spiegato Massimo Renon, Amministratore delegato di Benetton Group. "Per noi rimane una priorità fondamentale collegare la lana Merino australiana di alta qualità con marchi amati da generazioni", ha sottolineato John Roberts, CEO di The Woolmark Company.



Nel video della campagna, la collaborazione pluridecennale tra queste due realtà è rappresentata attraverso un'allegoria. La camera mostra un gruppo di donne ritratte una accanto all’altra e rivela che - sebbene diverse per outfit, pose e acconciatura - si tratta in realtà della stessa persona. È un riferimento alla durata nel tempo dei capi Benetton in lana, che da oltre cinquant’anni vestono individui e famiglie di tutto il mondo.