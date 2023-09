Moda, Benetton: look semplici e portabili all'insegna del colore

Una collezione che ripercorre, come in un viaggio, tutti i codici di un brand democratico e inclusivo che ha fatto la storia del costume

Benetton per la collezione primavera estate 2024, disegnata da Andrea Incontri, punta su proposte allegre e colorate che ripercorrono, come in una sorta di viaggio, tutti i codici di un brand che ha fatto la storia del costume , entrato di diritto nell'immaginario collettivo.

Moda, Benetton SS24: "Be On", i look più belli dalla sfilata



Quella di United Colors of Benetton è da sempre una moda e una bellezza "democratica" e inclusiva. In passerella, per la sfilata di presentazione a Milano delle proposte per la prossima bella stagione, modelle e modelli - anche bambini - hanno rappresentato identità reali: madri, padri, figli, coppie, nuclei multietnici e poligenerazionali, a sottolineare anche la ricerca di sensibilità umana. Lo scambio generazionale come vero manifesto dell'evento.



Il direttore creativo Andrea Incontri ha applicato la sua filosofia di praticità al patrimonio estetico del brand, affascinato dall'interazione tra "iconico" e "riproducibile". Iconico come la maglieria, da sempre elemento identificativo e attività principale di Benetton, che trova nell’indispensabile "new basic" un suo punto di forza. Ma anche come le polo shirt in piqué e in jersey. Diventano una nuova uniforme i classici gilet, cardigan e culotte. Le righe – tra i codici del brand – sono riprodotte in multipli di stile, a crochet o impreziosite da fili di lurex. Le stampe – banane, mirtilli, more, fragole, margherite e dalie – sono le "popstar" della primavera estate 2024 e attivano quella “riconoscibilità” che rappresenta la sintesi tra “iconico” e “riproducibile”. Tra gli accessori, è diventata un piccolo "cult" la Be Bag, postina 3.0. Da segnalare anche la nuova Pillow Bag, morbida tracolla che fa subito "nido".



E non è un caso, ovviamente, la scelta del claim della sfilata, "Be On", prime due e ultime due lettere del nome Benetton. Un modo per richiamare l'attenzione e "accendere l'interruttore" sulla natura del marchio, che dal 1965 è sinonimo di colore, maglieria, identità e cosmopolitismo. Una moda di e per tutti, per vestire una comunità contemporanea fatta di nuclei creati da legami d’amore, affetto e solidarietà.



IL VIDEO DELLA SFILATA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE SS24