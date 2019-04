Intimissimi Uomo è partner del Giro d’Italia, Ivan Basso ambassador

Non semplicemente una partnership ma anche un modo per celebrare la storia e il prestigio della maglia rosa. A unire Intimissimi Uomo e il Giro d’Italia sono innumerevoli e significativi valori: la spinta continua e costante verso l’innovazione, la determinazione nel raggiungere gli obiettivi, la sfida quotidiana, la passione e l’italianità, imprescindibile vanto per entrambi. Per questo la decisione di unire sinergicamente le forze in occasione della 102esima edizione della ‘corsa rosa’. A fare da brand ambassador, Ivan Basso, due volte vincitore del Giro nel 2006 e nel 2010, proprio a Verona, tappa finale del grande arrivo 2019 e 'casa' del brand di underwear maschile.