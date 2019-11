Il reggiseno, 105 anni portati benissimo: i modelli più famosi

Marilyn, Madonna e altre bellissime in reggiseno: i modelli più celebri Italy Photo Press 1 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Ansa 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Afp 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Italy Photo Press 10 di 17 Italy Photo Press 11 di 17 Italy Photo Press 12 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 17 Ufficio stampa 15 di 17 Ufficio stampa 16 di 17 Ansa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

In principio non era altro che una semplice benda, usata per proteggere il seno. Lo usavano così, ad esempio, le atlete greche. Le donne dell’antica Roma lo portavano invece a mo’ di fascia, in pelle rigida o di tessuto grezzo. Il reggiseno è il capo d’abbigliamento che probabilmente più di ogni altro ha subito un’importante evoluzione nel corso dei secoli. Per come lo conosciamo oggi, il modello a noi più vicino risale agli inizi del secolo scorso, quando Mary Phelps Jacobs (conosciuta, in seguito, anche come Caresse Crosby) brevettò a New York il primo ‘backless brassiere’. Era il 3 novembre 1914…