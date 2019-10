Halloween: i look più spaventosi (e glam) su red carpet e passerelle Italy Photo Press 1 di 17 17 di 17 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 17 17 di 17 17 di 17 17 di 17 17 di 17 17 di 17 10 di 17 11 di 17 12 di 17 13 di 17 14 di 17 15 di 17 16 di 17 17 di 17 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

La notte più spaventosa dell’anno è ormai alle porte. A ispirare il dress code ideale per Halloween, anche per chi non ama proprio travestirsi, sono mai come quest’anno i personaggi del grande schermo come ‘Maleficent’ e ‘Joker’, al cinema proprio in questi giorni. Le star sui red carpet ci mettono del loro, proponendo mise a tema. Angelina Jolie, ad esempio, ha indossato per una première del film dedicato alla ‘Signora del male’ un abito nero caratterizzato da una fibbia che riproduce uno scorpione. In passerella, invece, vanno forte le Mercoledì Addams, che hanno sfilato per Prada.