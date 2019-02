Gucci non delude le attese: sfilata in maschera, borchie e lattice

La maschera: per celare un’identità o rivelarla? Ruota attorno a questo interrogativo la sfilata di presentazione delle collezioni per il prossimo autunno-inverno che Gucci ha presentato a Milano, evento tra i più attesi della seconda giornata della Fashion Week. Un ritorno in grande in stile, in linea con le attese. Un effetto dirompente: oltre 120mila lampadine al led a illuminare la passerella, una pista a specchio lunga più di 100 metri. Le creazioni di Alessandro Michele sfilano insieme, donna e uomo, regalano ancora una volta stupore, sollevano domande. Borchie e collari, ginocchiere imbottite e calzettoni, calze iper decorate e rouches, capispalla con imbastiture a vista. Una moda irrisolta, in linea con chi è alla ricerca della propria dimensione nel mondo.