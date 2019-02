Fashion Week 2019: nella settimana di Milano spazio anche all’uomo

MFW, settembre 2018: l’attrice Monica Bellucci durante la presentazione delle collezioni primavera-estate 2019 di Dolce&Gabbana



ESORDI, RICONFERME, LIETI RITORNI E CALENDARIO – Il capoluogo lombardo ospita, per la prima volta, le sfilate di Marco Rambaldi, giovane designer italiano di Marios, brand nato dal genio creativo di Mayo Loizou e Leszek Chmielewsk, supportati da CNMI, Camera Nazionale della Moda Italiana; e di Alexandra Moura, stilista portoghese originaria di Lisbona. Tornano nel calendario di Milano Moda Donna Angel Chen, Bottega Veneta (con il debutto del direttore creativo Daniel Lee) e Gucci. Tra i grandi nomi che presentano le loro collezioni anche Giorgio Armani, Fendi, Prada, Versace, Moschino, Missoni, Salvatore Ferragamo. Ecco allora, nel dettaglio, il calendario completo delle sfilate:



Mercoledì 20 febbraio

Ore 10, Alberto Zambelli

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 11, Ricostru

Via Olona, 6 Bis



Ore 12, Byblos*

Viale Gorizia, 14



Ore 13, Calcaterra

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 14, Arthur Arbesser

Via Gaudenzio Fantoli, 15/1



Ore 15, Gucci*

Via Mecenate, 77



Ore 16, Annakiki

Via Piranesi, 10



Ore 17, Alberta Ferretti

Piazza Lina Bo Bardi, 1



Ore 18, N°21

Via Archimede, 26



Ore 19, Jil Sander

Via Popoli Uniti, 11/13



Ore 20, Moncler*

Via Ferrante Aporti, 9



Giovedì 21 febbraio

Ore 09:30, Max Mara

Via Roentgen, 1



Ore 10:30, Emporio Armani

Via Bergognone, 59



Ore 11:30, Act N°1

Supported By CNMI e CNMI Fashion Trust

Via Olona, 6 Bis



Ore 12:30, Fendi

Via Solari, 35



Ore 13:30, Anteprima

Via San Luca, 3



Ore 14:30, Genny

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 15:30, Luisa Beccaria

Location Tbc



Ore 16:30, Vivetta

Via Clerici 5



Ore 17:30, Marco Rambaldi

Supported By CNMI e CNMI Fashion Trust

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 18:30, Prada

Via Lorenzini, 14



Ore 18:30, Daniela Gregis

Piazza Sant’ Ambrogio, 23/A



Ore 20:30, Moschino

Viale Eginardo – Gate 2 Bis



Venerdì 22 febbraio

Ore 09:30, Tod’s

Via Palestro, 14



Ore 10:30, Blumarine

Via Turati, 34



Ore 11:30, Bottega Veneta*

Piazza Sempione



Ore 12:30, Sportmax

Piazza Lina Bo Bardi, 1



Ore 13:15, Francesca Liberatore

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 14, Etro

Via Conservatorio, 12



Ore 15, Msgm

Via Calabiana, 6



Ore 16, Iceberg

Via Piranesi, 10



Ore 17, Marco De Vincenzo

Via Priv. Massimiano, 6



Ore 18, Marni

Via Ventura, 14



Ore 19, Versace

Piazza Affari, 6



Ore 20, Aigner

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Sabato 23 febbraio

Ore 09:30, Salvatore Ferragamo*

Via E. Besana, 12



Ore 10:30, Gabriele Colangelo

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 11:30, Brognano

Via Turati, 34



Ore 12:30, Roberto Cavalli*

Giardini Indro Montanelli



Ore 13:15, Simonetta Ravizza

Via San Gregorio, 29



Ore 14, Ermanno Scervino

Corso Venezia 16



Ore 15, Philosophy Di Lorenzo Serafini

Viale Alemagna, 6



Ore 16, Cividini

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 17, Agnona

Via Vigevano 18



Ore 18, Missoni*

Via Piranesi, 14



Ore 19, Gcds*

Piazza Lina Bo Bardi, 1



Ore 20, Giorgio Armani*

Via Bergognone, 40



Domenica 24 febbraio

Ore 09:30, Angel Chen

Via Olona, 6 Bis



Ore 10:30, Stella Jean

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 11:30, Antonio Marras*

Via Cola Di Rienzo, 8



Ore 12:30, Laura Biagiotti

Via Rivoli, 6



Ore 13:15, Marios

Supported By CNMI

Via Ciro Menotti, 11



Ore 15, Ujoh

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 16, Chika Kisada

Supported By CNMI

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 17, Cristiano Burani

Via Meravigli, 7



Ore 18, Atsushi Nakashima*

Piazza Mercanti, 2



Lunedì 25 febbraio

Ore 09:30, Ultràchic

Supported By CNMI

Piazza Duomo – Scalone Arengario



Ore 10:30, Alexandra Moura

Piazza Mercanti, 2



*co-ed, man & woman collection