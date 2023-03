Giro d'Italia 2023, dalla maglia rosa alla bianca: cosa sapere

Sarà l' edizione numero 106 , si correranno 21 tappe, dal 6 al 28 maggio prossimo, per un totale di 3.448,6 km. Si parte da Fossacesia Marina, in Abruzzo, si chiude a Roma, sui Fori Imperiali. In attesa di scoprire chi indosserà la maglia più ambita dagli appassionati di ciclismo, ecco un rapido ripasso sui vari colori.

Skincare di primavera: i "must have" per la beauty routine

Intimissimi Uomo per il Giro d'Italia 2023: la maglia bianca del miglior giovane in gara, simbolo del futuro del ciclismo

Intimissimi Uomo, la nuova maglia bianca per il Giro d'Italia: un connubio di successo dal 2019 per promuovere l'eccellenza italiana nel mondo

La nuova maglia bianca: Intimissimi Uomo e Giro d'Italia insieme per il quinto anno. Il brand ha annunciato il rinnovo della collaborazione anche per il 2023

Intimissimi Uomo per il Giro d'Italia 2023: la maglia bianca del miglior giovane in gara, simbolo del futuro del ciclismo

Intimissimi Uomo, la nuova maglia bianca per il Giro d'Italia: un connubio di successo dal 2019 per promuovere l'eccellenza italiana nel mondo

La nuova maglia bianca: Intimissimi Uomo e Giro d'Italia insieme per il quinto anno. Il brand ha annunciato il rinnovo della collaborazione anche per il 2023



Le maglie del Giro d'Italia hanno un significato specifico. La più ambita è quella rosa, sogno di ogni bambino che sale in bicicletta e speranza di ogni campione che parte. È quella del primato, viene infatti indossata dal leader della classifica generale. È il simbolo su cui si scrive la storia del ciclismo italiano dal 1931.



La maglia ciclamino è invece quella riservata ai velocisti, premia la classifica a punti. Simbolo della perseveranza, ha il colore di un fiore che fiorisce in autunno.



Ha il colore del cielo, la maglia azzurra. È quella degli scalatori, simbolo distintivo del ciclista che guida la classifica del Gran Premio della Montagna.



Infine, last but not least, c'è la maglia bianca, quella destinata al miglior giovane. Perciò è nel colore che comprende tutti gli altri, come a dire tutte le possibilità, tutte le speranze. Come una pagina da scrivere. Un premio che, al contempo, racchiude l'augurio più bello.