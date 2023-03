Coppa delle Alpi: l'orologio in palio in soli due esemplari al mondo

Svelato il segnatempo in edizione speciale in premio al team che terminerà per primo la corsa di auto d'epoca "più bella del mondo"

Organizzata dalla 1000 Miglia, questa speciale gara di regolarità invernale è in corso, fino al 4 marzo. Partita mercoledì scorso, si snoda per 1.200 chilometri in quattro giorni e altrettante tappe, che attraversano l'Italia, la Svizzera, l'Austria e la Germania . Al team vincitore andrà un orologio speciale, realizzato in soli due esemplari.

Chopard non poteva che fare nuovamente suo il ruolo di Partner Principale e Cronometrista Ufficiale della Coppa delle Alpi, attraverso la sua interpretazione invernale della Dolce Vita all’italiana

La Coppa delle Alpi è un rally unico. Dedicata alle auto d'epoca costruite prima del 1965, vede i concorrenti, alla guida di circa 80 vetture, seguire un percorso che offre panorami mozzafiato delle più belle vette alpine: da Tirano a St.Moritz, Innsbruck, Bressanone e infine Bormio. Come nella 1000 Miglia, anche in questo caso eleganza e passione sono le parole d'ordine. Partner principale e Cronometrista ufficiale della gara è ancora Chopard che, in onore di questa terza edizione (le altre due si sono svolte nel 2019 e nel 2022), ha realizzato due - e solo due - esemplari di una versione speciale del suo orologio Alpine Eagle, che verranno assegnati al team vincitore.



Quadrante verde pino e dicitura "Coppa delle Alpi". L'edizione speciale dell'orologio Alpine Eagle di Chopard, partner storico della tradizionale 1000 Miglia dal 1988, è un omaggio all'evento di quest'anno. Il colore originale ricorda le foreste che ricoprono le montagne alpine quando, nelle giornate estive, la neve si scioglie e lascia il posto a una vegetazione grigio-verde dalle sfumature intense. Prodotto in soli due esemplari al mondo, questo segnatempo esclusivo ospita il movimento Chopard 01.01-C, la cui altissima precisione è garantita dalla certificazione di Cronometro. Un trofeo perfetto per simboleggiare una gara pensata per i gentleman driver amanti della natura e della montagna.