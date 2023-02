13 febbraio 2023 18:15

Moda e nautica: Giorgio Armani presenta il megayacht da 72 metri

Il frutto dell’incontro tra l’eccellenza del mondo della nautica e quello della moda. The Italian Sea Group e Giorgio Armani hanno svelato il megayacht Admiral di 72 metri, progetto iniziato nel 2020 e sviluppato dallo stilista e dal suo team in collaborazione con il Centro Stile Admiral. Unico e all’avanguardia, è il primo dei due disegnati interamente da Armani, il cui stile inconfondibile è immediatamente riconoscibile sia nelle linee esterne che negli interni.



Il design degli esterni, caratterizzato da un’evidente impronta architettonica, è allo stesso tempo rigoroso e accattivante: grandi volumi geometrici e nitidi si fondono con altri più curvilinei e morbidi, in perfetto equilibrio. Grazie alle aperture vetrate di grandi dimensioni a tutta altezza, l’effetto all’interno è di immersione nella luce e nell’ambiente circostante, modulabile grazie a un sapiente gioco di pannelli scorrevoli.



Gli interni amplificano la filosofia estetica di Giorgio Armani, caratterizzata da un lusso discreto e da tonalità sussurrate. “Ambienti personalizzati, come abiti su misura”, li descrive lo stesso stilista. L'apparente minimalismo trova il suo contrappunto nell'uso di materiali preziosi e ricercati, di finiture pregiate di derivazione artigianale e nel sapiente mix di colori morbidi o vibranti. “Il mare e il design sono due mie grandi passioni – prosegue Armani –. Come nella moda, estetica e funzione vanno in accordo unendosi in uno stile naturale ed elegante”.