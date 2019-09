Giovani “con la stoffa”: parte il corso di Fashion Product Manager

Formare figure professionali altamente specializzate nel processo di ricerca e sviluppo delle collezioni moda. Prenderà il via nel mese di ottobre il corso biennale Fashion Product Manager della Fashion Academy ITS COSMO finanziato dal Gruppo Calzedonia. Si terrà a Verona, presso l’Istituto di Istruzione Superiore ‘M. Sanmicheli’, a numero chiuso e riservato a un massimo di 25 partecipanti con diploma d’istruzione secondaria superiore, selezionati attraverso la valutazione del CV, un test scritto e un colloquio motivazionale .

NON SOLO LEZIONI - Il corso si articola in due anni formativi, per un totale di 2000 ore di attività di cui 1200 di lezioni teorico-pratiche, laboratoriali e visite aziendali, sviluppo del project work e 800 ore di tirocinio. L’obiettivo è quello di formare figure professionali altamente specializzate nel processo di ricerca e sviluppo delle collezioni moda, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie 2D e 3D all’avanguardia. Le competenze da acquisire sono trasversali: dalle analisi di tendenze e marketing alla progettazione creativa, dagli studi di collezione al processo di sviluppo prodotto. Il Gruppo Calzedonia, che punta così sul futuro dei giovani e sulla loro istruzione, permetterà inoltre ai dieci studenti più meritevoli per rendimento (frequenza e media delle valutazioni d’esame) di svolgere il loro tirocinio curricolare all’interno di uno dei suoi marchi (Tezenis, Intimissimi e Calzedonia). Con il superamento della prova finale, a conclusione del biennio, gli studenti conseguiranno il titolo di Tecnico Superiore del 5° livello EQF (European Qualification Framework). Il corso si concluderà a luglio 2021.