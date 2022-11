Giornata mondiale dell'infanzia: un charm per sostenere Unicef

Si chiama "Fiore per il Futuro" il charm in edizione limitata realizzato a sostegno di Unicef in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebra domenica 20 novembre.

Il Charm for change "Fiore per il Futuro" è disponibile in tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati, fino al 2 gennaio 2023

Pandora per Unicef | Il Charm for change "Fiore per il Futuro" è disponibile in tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati, fino al 2 gennaio 2023

Pandora per Unicef | Il Charm for change "Fiore per il Futuro" è disponibile in tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati, fino al 2 gennaio 2023

Pandora per Unicef | Il Charm for change "Fiore per il Futuro" è disponibile in tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati, fino al 2 gennaio 2023

Pandora per Unicef | Il Charm for change "Fiore per il Futuro" è disponibile in tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati, fino al 2 gennaio 2023

Pandora per Unicef | Il Charm for change "Fiore per il Futuro" è disponibile in tutto il mondo, online e in punti vendita selezionati, fino al 2 gennaio 2023

A presentare il nuovo charm di Charm for change è Pandora, nell'ambito della partnership di lunga data tra il brand di gioielli e l’Unicef. Dalla vendita di ogni ciondolo, Pandora donerà infatti 15 euro a sostegno dei programmi della principale organizzazione globale per la tutela dell'infanzia in tutto il mondo, dando ai bambini la possibilità di crescere e svilupparsi, contribuendo a creare una realtà in cui possano prosperare con la speranza di un futuro più luminoso.



Il nuovo charm pendente in edizione limitata di Pandora per Unicef è stato creato per simboleggiare come, anche negli ambienti più improbabili, i fiori possano crescere alti e forti. Così come con il tempo, le cure e le opportunità tutti i bambini possono crescere e "sbocciare" al massimo delle loro potenzialità, anche attraverso le avversità. Con l'acquisto di un ciondolo "Fiore per il Futuro", ad esempio, l'Unicef potrà acquistare 6 zaini per la scuola, 500 matite o 10 quaderni per classe.



A livello globale, il 22% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni non ha un lavoro, un'istruzione o una formazione, il 68% dei quali sono ragazze e giovani donne. Attraverso l’iniziativa Charms for change, Pandora sostiene dal 2019 i programmi dell'Unicef per l’istruzione, la parità di genere, la consapevolezza dei diritti, l’empowerment personale e programmi di impegno civico di bambini e giovani.