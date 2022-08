Giornata mondiale del cane 2022: modi e idee per farlo felice

Il cane è considerato, per antonomasia, il miglior amico dell’uomo ed è proprio in virtù delle sue innumerevoli qualità che viene allevato sin dai tempi più antichi. Cade ogni anno il 26 agosto la Giornata mondiale dedicata a questo “angelo con la coda”. Vediamone l’origine e cosa fare per renderlo felice ed esprimergli gratitudine.

- Festeggiare il cane conè un’iniziativa nata da un’idea di Colleen Paige, americana, sostenitrice degli animali e fondatrice di altre giornate a loro dedicate. Si vuole così sensibilizzare a prestare loro la giusta attenzione, a contrastarne l’abbandono, all’, a fare, a supportare il loro lavoro. Cade ogni anno il 26 agosto perché è il giorno in cui lei stessa ha preso con sé Sheltie, il suo primo cane, quando aveva dieci anni. Ecco, allora, qualche spunto per far sentire il proprio amico a quattro zampe davvero importante eallo scopo.– Oltre a portare ogni giorno il proprio amico peloso a fare una passeggiata e spazzolarlo con cura, in occasione della Giornata mondiale del cane potrebbe essere carino, come un massaggio, una toelettatura, un trattamento benessere.– Si potrebbe, inoltre, dedicare al proprio cane un divertente, allestire unin giardino o al parco anche per i suoi amici e preparare deianche per loro.– Celebrare la Giornata mondiale del cane vuol dire anche dedicarsi e. A un vicino anziano o malato, ad esempio, si potrebbe offrire di portare a spasso il suo amico a quattro zampe al posto suo.– Adottare dai rifugi e dai canili, fare volontariato nei ricoveri, offrire di portare a spasso un cane o giocarci, dare una mano a pulire le strutture e le gabbie sono attività importantissime. In occasione della Giornata mondiale del cane si potrebbe individuare le realtà più vicine a casa propria, iniziare a prendere contatto con i referenti e adNew York, evento annuale di adozione di Broadway Barks: i più grandi nomi di Broadway si sono riuniti per i loro amici pelosi. Nella foto, Hugh Jackman