Giornata dei calzini spaiati 2026: che cos'è e perché aderire
L'iniziativa, nata per gioco, è ricca di significato e rivolta principalmente ai più piccoli (ma non solo). Partecipare è semplicissimo
Calzini spaiati © Istockphoto
La Giornata dei calzini spaiati 2026, che cade questo venerdì 6 febbraio, è nata per gioco ma ha un significato profondo e importante. Non si tratta di trend da seguire ma di un'iniziativa che intende sensibilizzare gli alunni all'autismo e il messaggio è tanto semplice quanto importante: accogliere la diversità. Partecipare è semplicissimo: basta indossare un calzino diverso dall'altro, meglio ancora di colori differenti e fantasie scoordinate, e postare una foto sui social.
Giornata dei calzini spaiati, il significato
Tutti diversi, tutti importanti. L'idea è nata in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli, incoraggiata da una maestra, Sabrina. L’appuntamento annuale, che cade ogni primo venerdì di Febbraio, ha una pagina Facebook e un account Instagram dedicati ed è giunto quest'anno alla 13esima edizione. Intende sensibilizzare verso una tematica universale e inclusiva, basata sul rispetto reciproco, sulla solidarietà, sull’accettazione dell’altro da sé. La diversità è bellezza e aiuta a non sentirsi esclusi, alienati e disorientati. Un antidoto all'isolamento e alla solitudine, la stessa sensazione provata da un calzino quando smarrisce il compagno.