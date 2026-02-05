Giornata dei calzini spaiati 2026: che cos'è e perché aderire

Tutti diversi, tutti importanti. L'idea è nata in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli, incoraggiata da una maestra, Sabrina. L’appuntamento annuale, che cade ogni primo venerdì di Febbraio, ha una pagina Facebook e un account Instagram dedicati ed è giunto quest'anno alla 13esima edizione. Intende sensibilizzare verso una tematica universale e inclusiva, basata sul rispetto reciproco, sulla solidarietà, sull’accettazione dell’altro da sé. La diversità è bellezza e aiuta a non sentirsi esclusi, alienati e disorientati. Un antidoto all'isolamento e alla solitudine, la stessa sensazione provata da un calzino quando smarrisce il compagno.