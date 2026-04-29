INDIMENTICABILE RE GIORGIO

Giorgio Armani, Milano proroga ancora la mostra sui vent'anni di alta moda

L'affetto del pubblico ha portato a una nuova estensione dell'esposizione allestita presso Armani/Silos, dedicata agli abiti capolavoro della linea Privé

29 Apr 2026 - 12:49
Giorgio Armani con una modella nel finale di sfilata della collezione Haute Couture Privé primavera estate 2025 a Parigi © IPA

Giorgio Armani con una modella nel finale di sfilata della collezione Haute Couture Privé primavera estate 2025 a Parigi © IPA

Giorgio Armani e Milano, un amore senza fine. Non si arresta l’ondata di affetto nei confronti dello stilista scomparso lo scorso settembre, un uomo che ha saputo fare del suo lavoro un manifesto di vita e alle cui creazioni sono dedicate due mostre allestite a Milano e curate personalmente da lui. In seguito alla grande affluenza di pubblico è stata, infatti, prorogata ancora - fino al 20 dicembre 2026 -, quella presso Armani/Silos. Ancora aperta al pubblico fino a domenica prossima, 3 maggio, l'esposizione co-prodotta con la Pinacoteca di Brera. 

Giorgio Armani Privé 2005–2025. Vent’anni di Alta Moda: la mostra prorogata ancora

 Un invito a lasciarsi trasportare dalla bellezza e a immergersi nell’eleganza senza tempo e una celebrazione del percorso creativo di Giorgio Armani, che continua a incantare e ispirare. Con una narrazione avvolgente e intima, “Giorgio Armani Privé 2005–2025, Vent’anni di Alta Moda” accompagna lo spettatore in un viaggio suggestivo attraverso l’intero spazio di Armani/Silos. La mostra racconta vent’anni di Haute Couture di Privé, la sua linea più preziosa, ripercorrendo la costante ricerca di bellezza e portando l’attenzione sul connubio tra purezza delle forme e preziosità delle lavorazioni manuali. Eccezionalmente esposte al pubblico, per la prima volta e ora fino al 20 dicembre prossimo, 150 tra le sue creazioni più esclusive. Una selezione di abiti da sogno, indossati sui red carpet degli eventi più prestigiosi da alcune delle star più seguite e amate al mondo, come Cate Blanchett, Nicole Kidman, Demi Moore, Jennifer Lopez e Zendaya. 

Moda, Giorgio Armani Privé: in mostra a Milano gli abiti da sogno

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© IPA | Uno dei capolavori Giorgio Armani Privé FW 2018-19 in mostra presso Armani/Silos indossato da Demi Moore ai Golden Globes 2025
© IPA | Uno dei capolavori Giorgio Armani Privé FW 2018-19 in mostra presso Armani/Silos indossato da Demi Moore ai Golden Globes 2025
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C'è tempo, invece, fino al 3 maggio prossimo per visitare “Giorgio Armani: Milano, per amorealla Pinacoteca di Brera. Nelle prestigiose sale del museo più rappresentativo del capoluogo lombardo, lo stile di Giorgio Armani è illustrato attraverso 133 creazioni esposte tra i capolavori che raccontano l’arte italiana dal Medioevo all’Ottocento. Moda e pittura dialogano in modo sottile e invitano lo spettatore a creare ulteriori connessioni, lasciandosi sorprendere da assonanze e contrasti cromatici e materici. Sono abiti che raccontano la varietà di temi e codici che rendono inconfondibile il suo lavoro: la rilettura della sartorialità, il senso unico della decorazione, la predilezione per i colori neutri ma mai piatti, l’amore per la ricchezza inaspettata di lavorazioni, trattamenti e ricami, segni di un estro misurato, che si rivela poco a poco e che ha cambiato la definizione stessa di sobrietà. 

"Giorgio Armani: Milano, per amore": gli abiti esposti a Brera

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© Ufficio stampa | "Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit photo: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)
© Ufficio stampa | "Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit photo: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)
© Ufficio stampa | "Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit photo: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)

© Ufficio stampa | "Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit photo: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)

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