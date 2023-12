Gioielli: le idee regalo perfette per Natale (anche low cost)

Simboli d'amore e di amicizia, i più desiderati di sempre in una collezione di preziosi che celebra il momento più magico dell'anno

Scintillanti e affascinanti per natura e definizione, aggiungono magia, rendono i momenti ancora più significativi e l'atmosfera più intima.

Per regalare (e regalarsi) gioielli , Natale e l'intero periodo delle Feste sono l'occasione perfetta.

Aldo Fallai per Giorgio Armani: una mostra racconta lo stile

Orologi Natale 2023, Swatch: The Simpsons Holiday Special

Collanine Colorate. L’accessorio che regala spensieratezza da indossare in ogni momento

Gucci riapre a Milano la sua boutique in via Monte Napoleone

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023

Gioielli Pandora: la collezione per Natale e le Festività 2023



Sul podio dei gioielli più desiderati proposti tra le collezioni delle Feste 2023 ci sono sicuramente i charms dedicati al Natale, allegri e festosi. Cuori, stelle e altri simboli legati al cielo restano tra gli "evergreen" più amati. Gli anelli, le collane e i bracciali (che si prestano ad essere indossati abbinati ad altri o sovrapposti tra loro) sono caratterizzati, in particolare, da lavorazioni pavé, per un effetto visivo pienamente scintillante. Gli orecchini, a lobo o pendenti, donano un tocco luminoso e dinamico, al viso e al look nel complesso.



Doni speciali, destinati a celebrare una ricorrenza e a fermare un ricordo nel tempo. Ricchi di significato per loro natura e definizione, sono simboli d'amore e di amicizia destinati a durare nel tempo.