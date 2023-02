Giochi per bambini: ecco i personaggi che valorizzano le diversità

Per i bambini, la rappresentazione veritiera e autentica del loro mondo è infatti importantissima. Per rispondere a questa loro necessità, il Gruppo Lego rinnova la sua iconica linea "Lego Friends", lanciata dieci anni fa, per far sentire i più piccoli maggiormente rappresentati nel momento del gioco. Il nuovo universo include otto personaggi veri, autentici, appassionati e inclusivi, di differenti etnie, background culturali, disabilità fisiche e psico-fisiche. Impersonificano passioni, sogni e sfide dei bimbi di oggi sia all’interno dei nuovi set, sia nella seria animata in arrivo in estate “Lego Friends: nuovo capitolo”, di cui è già disponibile sul profilo YouTube di Lego un episodio speciale, dal titolo “Lego Friends: nuovi inizi”. L’auspicio dell’azienda danese (fondata nel 1932, a tutt’oggi a conduzione familiare e i cui prodotti sono venduti in oltre 140 Paesi in tutto il mondo) è che i bambini, giocando, ritrovino un po’ di loro stessi nei vari personaggi, affinché comprendano meglio gli altri e imparino a gestire le proprie emozioni.



In quest’ambito, assumono grande importanza anche i dati che emergono da una ricerca globale condotta dallo stesso Gruppo Lego insieme al Geena Davis Institute on Gender in Media. La survey, che si è concentrata su 18.000 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni provenienti da 19 Paesi diversi ha messo in luce il valore che i rapporti sociali hanno sul benessere dei più piccoli, sin dalla prima infanzia. Dai dati emersi per l’Italia, si evince che essi riconoscono l’importanza dell’amicizia per il proprio benessere mentale: gli amici li fanno sentire felici (96%), parte di un gruppo (92%) e li aiutano a non sentirsi soli (86%) ma, soprattutto, la grande maggioranza di loro (89%) afferma che i loro amici li aiutano a sentirsi meglio quando hanno un problema. Inoltre, 9 bambini su 10 (95%) sono convinti sia bello avere tanti amici diversi che possano insegnare cose nuove, mentre 7 bambini su 10 riconoscono che imparando dagli altri possono diventare amici migliori. Ma non solo: due bambini su tre (68%) affermano che vorrebbero più giochi e personaggi che trattino anche emozioni difficili da affrontare ma che loro stessi provano nella vita di tutti i giorni, come la tristezza, la rabbia, la preoccupazione, la paura, la solitudine, la stanchezza. “Dalla ricerca, è bello vedere che i bambini riconoscono l’importanza dell’amicizia per la loro salute mentale ed è incoraggiante sentire che desiderano che una maggiore diversità emotiva sia rappresentata nei contenuti che consumano e nei giocattoli e personaggi con cui giocano”, ha sottolineato Tracie Chiarella, Head of Product Lego Friends del Gruppo Lego.

