05 ottobre 2023 00:00

Tutta l'arte dello skateboard con quattro star internazionali

Una campagna per testimoniare l'impegno a promuovere la crescita e lo sviluppo di giovani talenti, offrendo loro l'opportunità della visibilità e supporto per raggiungere nuovi traguardi. Quattro giovani skater internazionali sono i protagonisti della nuova collaborazione di Blauer Usa e rappresentano la continua espansione del progetto "Talent" del brand americano, che già nelle stagioni precedenti ha visto partnership di successo con personaggi legati al mondo di più discipline sportive.



Shooting e video dedicati alla collaborazione sono stati realizzati a Fuerteventura, isola che offre scenari mozzafiato e un ambiente perfetto per esplorare l'arte dello skateboard. Le immagini riprese catturano l'energia e la passione di chi si esibisce in acrobazie spettacolari in location uniche. Tra i professionisti selezionati per il progetto, Mattia Turco: originario di Milano, è uno degli skater più affermati d'Italia e artista a 360 gradi con uno spiccato talento anche per la pittura.