Tendenza athleisure, l’abbigliamento sportivo diventa elegante

Realizzati in WarmLuxe, il tessuto distintivo di Igeia, di nuova generazione, in nylon riciclato, sono capi dal feeling sempre setoso ma resi adatti alla stagione più fredda, caldi, coprenti, traspirabili (grazie al trattamento anti-wicking). Proteggono, inoltre, dai raggi UV e offrono una vestibilità che modella naturalmente le forme. Truffle black, chocolate, pine needle e panna cotta: i colori vanno dal nero tartufo al marrone cioccolato, dal verde bosco al bianco caldo. Una collezione nata “per accompagnare la vita reale di ogni giorno”, spiega Carlotta Gagna, e che include due modelli di bra, un top, due tipi di leggings, due di pantaloni dal taglio flare e la Long Sculpt Jacket, giacca dall’effetto scolpito. I capi sono in coordinato ma anche modulabili e abbinabili a piacere, perfetti da mixare per creare il set adatto a ogni momento della giornata, per accompagnare le donne dentro e fuori dall’allenamento.