Tendenza athleisure, l’abbigliamento sportivo diventa elegante

Un trend sempre più amato dalle donne, in grado di rendere elegante e sensuale anche l’abbigliamento dedicato all’attività sportiva e dinamica. È una vera e propria rivoluzione, quella dell'athleisure, popolare grazie a Carlotta Gagna, imprenditrice, co-founder dell’app Traininpink e fondatrice di Igeia. L’ultima novità in casa del brand, nato lo scorso luglio e subito virale, è “Quiet Forest”, una collezione invernale che sposa in pieno quello che sta diventando un vero e proprio movimento, in cui il comfort incontra lo stile e la femminilità.