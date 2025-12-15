Logo Tgcom24
Igeia, la nuova collezione invernale "Quiet Forest": Carlotta Gagna, imprenditrice, co-founder dell'app Traininpink e fondatrice del brand che unisce stile, performance e comfort
Tendenza athleisure, l’abbigliamento sportivo diventa elegante

Una collezione di capi invernali perfetti da mixare per creare il set adatto a ogni momento della giornata

15 Dic 2025 - 00:12
Un trend sempre più amato dalle donne, in grado di rendere elegante e sensuale anche l’abbigliamento dedicato all’attività sportiva e dinamica. È una vera e propria rivoluzione, quella dell'athleisure, popolare grazie a Carlotta Gagna, imprenditrice, co-founder dell’app Traininpink e fondatrice di Igeia. L’ultima novità in casa del brand, nato lo scorso luglio e subito virale, è “Quiet Forest”, una collezione invernale che sposa in pieno quello che sta diventando un vero e proprio movimento, in cui il comfort incontra lo stile e la femminilità

Realizzati in WarmLuxe, il tessuto distintivo di Igeia, di nuova generazione, in nylon riciclato, sono capi dal feeling sempre setoso ma resi adatti alla stagione più fredda, caldi, coprenti, traspirabili (grazie al trattamento anti-wicking). Proteggono, inoltre, dai raggi UV e offrono una vestibilità che modella naturalmente le forme. Truffle black, chocolate, pine needle e panna cotta: i colori vanno dal nero tartufo al marrone cioccolato, dal verde bosco al bianco caldo. Una collezione nata “per accompagnare la vita reale di ogni giorno”, spiega Carlotta Gagna, e che include due modelli di bra, un top, due tipi di leggings, due di pantaloni dal taglio flare e la Long Sculpt Jacket, giacca dall’effetto scolpito. I capi sono in coordinato ma anche modulabili e abbinabili a piacere, perfetti da mixare per creare il set adatto a ogni momento della giornata, per accompagnare le donne dentro e fuori dall’allenamento.

