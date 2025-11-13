Spille vintage e gioiello: il tocco inaspettato che dà carattere al look

Il ritorno delle spille è il micro trend forse più sorprendente della moda d'autunno. Piccole o esagerate, gioiello o scultura, da balia, dal tocco romantico o rétro: le passerelle delle sfilate hanno regalato una pioggia di modelli da desiderare o da copiare per dare carattere e sofisticatezza al look di tutti i giorni. In metallo, stoffa, vari materiali, hanno le forme più disparate. Si portano ovunque: su abiti e maglioni, blazer e dolcevita, giacche e cappotti.