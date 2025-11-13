Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
1 di 20
© Catwalk Pictures | Spille vintage e gioiello dalle sfilate autunno inverno 2025
© Catwalk Pictures | Spille vintage e gioiello dalle sfilate autunno inverno 2025
© Catwalk Pictures | Spille vintage e gioiello dalle sfilate autunno inverno 2025

© Catwalk Pictures | Spille vintage e gioiello dalle sfilate autunno inverno 2025

© Catwalk Pictures | Spille vintage e gioiello dalle sfilate autunno inverno 2025

I TREND DA COPIARE

Spille vintage e gioiello: il tocco inaspettato che dà carattere al look

Le sfilate autunno 2025 vedono il ritorno a sorpresa di un accessorio tutto da riscoprire e amare

13 Nov 2025 - 22:38
20 foto

Il ritorno delle spille è il micro trend forse più sorprendente della moda d'autunno. Piccole o esagerate, gioiello o scultura, da balia, dal tocco romantico o rétro: le passerelle delle sfilate hanno regalato una pioggia di modelli da desiderare o da copiare per dare carattere e sofisticatezza al look di tutti i giorni. In metallo, stoffa, vari materiali, hanno le forme più disparate. Si portano ovunque: su abiti e maglioni, blazer e dolcevita, giacche e cappotti.

Leggi anche
Kate Middleton e la passione per i fascinator

Kate Middleton e la passione per il fascinator: cos'è e quando si indossa

La collana di perle: perché piace tanto ai ragazzi della Gen Z

spille
vintage
look

Sullo stesso tema