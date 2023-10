23 ottobre 2023 00:00

Moda: tante celebs nel cuore di Roma per un brindisi speciale

Cento metri quadrati dal concept industriale, caratterizzati da ferro ossidato, acciaio inox, griglie, lamiera grecata e banconi in pietra vicentina. Blauer Usa ha inaugurato il suo primo store nel cuore di Roma, nella centralissima via delle Convertite, traversa di via del Corso. Per questo evento speciale - che ha voluto anche essere un omaggio alla Festa del cinema, in corso nella Capitale -, la famiglia Fusco ha voluto circondarsi di amici del mondo della moda e dello spettacolo. Tra gli artisti che hanno preso parte alla serata: Edoardo Leo, Anna Foglietta, Eleonora Abbagnato, Camilla Filippi. Un momento importante, per il gruppo FGF Industry e i suoi ospiti, per dare il via a una nuova realtà e celebrare una nuova avventura.