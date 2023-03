28 marzo 2023 22:01

Moda, creatività e made in Italy: un evento tutto al femminile

Abiti, gioielli e borse. Un evento dedicato alla creatività e al made in Italy per celebrare l'arrivo della primavera. Si è concluso con un "brindisi all'amicizia" il Pop Up Shop day che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano. Gli spazi dell'Atelier Molayem, in via Matteo Bandello 5, hanno ospitato "un incontro virtuoso", come l'hanno definito le organizzatrici Stella Molayem, Sara Pezzi, Francesca Gatti e Julia Presta. "Le nostre attività si parlano e si completano - hanno spiegato -. È la prima volta che facciamo questo poker di donne e replicheremo al più presto". Il pubblico ha potuto, infatti, apprezzare la sinergia creata dai gioielli di Atelier Molayem, dagli abiti kimono di PS Milano e dalle borse in rafia e midollino di Gatti Milano. Ad allietare questo primo appuntamento, anche degustazioni di aceto balsamico e vini biologici di Venturini Baldini. Una nuova iniziativa sarà organizzata in occasione del Fuorisalone della Milano Design Week, in programma dal 17 al 23 aprile. "Vi aspettiamo nel nostro angolo rosa. E vi stupiremo".