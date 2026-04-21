Jamie Dornan torna alla moda e diventa il modello del modello

Have a puffy summer. È l’espressione che accompagna una nuova campagna moda e che, al contempo, racchiude l’invito a vivere l’arrivo dei mesi più caldi con spirito giocoso e leggerezza. Jamie Dornan è il volto dell’estate 2026 di un brand, tradizionalmente associato ai piumini e al freddo, che ora dà un twist ai suoi codici.