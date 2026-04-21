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© Ufficio stampa | “Puffy Summer”: Jamie Dornan per la nuova collezione estiva 2026 di Moncler, leggera e “layered”
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LE FOTO IRONICHE

Jamie Dornan torna alla moda e diventa il modello del modello

L’attore è il volto di una nuova campagna per l’estate allegra e giocosa, che riscrive i codici di un brand finora associato ai piumini e all’inverno

21 Apr 2026 - 18:02
4 foto

Have a puffy summer. È l’espressione che accompagna una nuova campagna moda e che, al contempo, racchiude l’invito a vivere l’arrivo dei mesi più caldi con spirito giocoso e leggerezza. Jamie Dornan è il volto dell’estate 2026 di un brand, tradizionalmente associato ai piumini e al freddo, che ora dà un twist ai suoi codici. 

Una serie di scatti allegri vede protagonista l’attore 43enne - cresciuto a Belfast prima di trasferirsi a Londra, dove ha iniziato la carriera di modello -, che presenta un guardaroba pensato per vivere la transizione verso i giorni più caldi con texture e silhouette morbide, colori vibranti, look armoniosi ed equilibrati. È la collezione Puffy Summer di Moncler, in cui l’iconica imbottitura del brand si reinventa in un raffinato gioco di layering, con la sovrapposizione di capi leggeri in chiave estiva.

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jamie dornan
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