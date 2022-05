18 maggio 2022 05:30

Gucci Cosmogonie: sfilata sotto le stelle per essere chi vogliamo

"La moda è un incontro di storie e di mondi. Il vestito ci aiuta a essere chi vogliamo, il fisico non può essere un ostacolo". Una visione dello stile articolata e complessa, quella del direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Che ha spiegato così, in un'intervista, la genesi di "Cosmogonie", una collezione che parla di costellazioni creative. È stata presentata sotto il cielo stellato di una location unica e suggestiva, Castel del Monte di Andria, la fortezza nota per la sua forma ottagonale, fatta costruire sulla sommità di una collina delle Murge da Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Sicilia, intorno al 1240. Questi capi arriveranno nei negozi il prossimo inverno.