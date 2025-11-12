Dal piumino al trench invernale: quattro "must have" tech per l'autunno in città

Una capsule in edizione limitata che mixa look urbano, funzionalità e attenzione all’ambiente. Quattro capi no gender - un gilet, un piumino, un trench e un parka - pensati per affrontare quotidianamente la città senza rinunciare allo stile. Linee essenziali, materiali riciclati e una palette distintiva dominata dal nero e dal giallo. Una collezione all’insegna dell’innovazione, nata dalla collaborazione tra l'anima workwear e funzionale di Blauer, reinterpretata in chiave fashion, e l’attitudine sperimentale di Pirelli, sinonimo di prestazioni e sviluppo tecnologico. A unirli, una filosofia comune fatta di cura per il dettaglio, qualità e spirito pionieristico.