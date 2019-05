Festival di Cannes 2019, gli abiti più belli della scorsa edizione

Ci saranno Brad Pitt e Leonardo Di Caprio, Sylvester Stallone e Tilda Swinton, Antonio Banderas e Penelope Cruz. Sempre più probabile anche l’arrivo di Elton John, ancora in forse quello di Maradona. Cresce l’attesa per l’arrivo delle stelle sulla Croisette per la 72esima edizione del Festival del cinema di Cannes 2019, al via da domani, 14 maggio, fino a sabato 25. E cresce anche la curiosità, come ogni anno, per i look che verranno sfoggiati sul red carpet. Rivediamo allora i più ammirati della scorsa edizione, segnata dall’eleganza indiscussa di Cate Blanchett, presidente di giuria nel 2018…