Ferragosto, come fare una valigia di livello pro: 5 dritte furbe

Sono dedicate, in particolare, all'approssimarsi del prossimo weekend ma potrebbero essere utili sempre le dritte su come organizzare al meglio la valigia : che sia solo per pochi giorni o per viaggi più lunghi e a qualsiasi latitudine, ecco cinque consigli su come massimizzare al meglio gli spazi, non dimenticare nulla di importante a casa ed evitare peso inutile .

1. CONTROLLARE IL METEO

anche più di una volta

2. FARE BENE I CALCOLI

in base ai giorni in cui si sta via

cosa condividere

indossati più volte

- Prima di iniziare a organizzare i bagagli, è utile consultare le previsioni meteo,. È tra i suggerimenti di una organizzatrice professionista come Lizzie Grant, fondatrice del portale Declutter on Demand. Che suggerisce di portare comunque un maglioncino per le serate più fresche e una protezione solare.- Un buon metodo per non dimenticare nulla è quello della vecchia lista, che Lizzie Grant suggerisce di fare nella sezione note del telefono. Va calcolato esattamenteil numero di cambi di abbigliamento e biancheria cui si possa aver bisogno. È bene anche valutare a che ora si arriva a destinazione e quali delle cose sistemate in valigia serviranno per prime. Inoltre, nel caso in cui si viaggiasse con altre persone, si potrebbe decidere insieme, come ad esempio apparecchi elettronici e prodotti per il bagno, così da non portare doppioni e alleggerire il carico per tutti. Sarebbe pure preferibile che vestiti e accessori possano essere abbinati tra loro e con diversi abiti, in modo da essere

3. NON FARE LA VALIGIA IN CAMERA DA LETTO

con qualche giorno di anticipo

un ultimo controllo

evitare perdite di tempo e di soldi

- È utile preparare la valigia in un'altra stanza che non sia quella da letto e predisporre ciò che si sceglie di portare con sé. Si rischierebbe, altrimenti, di buttarci dentro e in fretta di tutto, di portare troppo o dimenticare cose. Prima di chiudere definitivamente il bagaglio, potrebbe anche servireper verificare ulteriormente di cosa si potrebbe fare a meno. In caso di viaggi in aereo, potrebbe essere opportuno acquistare un pesavaligia portatile, da utilizzare prima di partire e prima di tornare, così da non avere stress in aeroporto ednel caso in cui il peso superasse il limite consentito dalla compagnia aerea.

4. SCEGLIERE UN METODO STRATEGICO

per risparmiare spazio

grucce sottili e sacchetti per indumenti

ogni spazio disponibile

per massimizzare lo spazio

5. VALUTARE ACQUISTI "SECOND HAND"

di seconda mano

poterli rimettere in vendita a vacanze finite

- Arrotolare i vestiti in valigia è un ottimo modoe prevenire le pieghe. Funziona bene per gli abiti casual, compresi i jeans e la maglieria, e per i tessuti sintetici. I capi che si sgualciscono facilmente (come le camicie) possono essere piegati e appoggiati sopra. Per quelli che devono essere appesi, meglio utilizzareper piegare delicatamente i vestiti e stenderli sopra, in un modo che non vengano schiacciati da quelli più voluminosi e possano essere rapidamente rimossi e appesi all'arrivo. Va sfruttato, compreso l’interno delle scarpe, che potrebbe essere riempito con oggetti più piccoli (ad esempio caricabatterie, occhiali, calzini, portagioie). Sempre, le calzature possono essere sistemate l'una contro l’altra, dal tallone alla punta.- Last but not least, un'ultima dritta: i capi che solitamente vengono indossati solo in vacanza potrebbero essere acquistati, invece che nuovi. È quanto propone Vinted, la piattaforma online dedicata alla moda second-hand, leader in Europa. In questo modo si allunga la vita agli abiti stessi, si risparmiano soldi e si avrebbe anche la possibilità di. Non solo abbigliamento, si potrebbe acquistare second-hand anche le stesse valigie: nuove possono essere piuttosto costose e spesso vengono utilizzate soltanto poche volte all'anno.



Credit foto: Unsplash