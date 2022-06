Fashion Week, sfilate di Parigi: quello stile francese che fa chic

Moda, Dior Cruise 2023: make up e beauty look della sfilata a Siviglia

DIOR HOMME, UN MONDO ROMANTICO

un’arte sempre all’insegna della creatività

- Passato, presente, futuro. L’uomo Dior per la primavera estate 2023 è un attraversatore di mondi, come ci sta abituando il direttore creativo Kim Jones. Si parte dal passato, dove affondano le radici. Tutto comincia, infatti, da Granville, luogo di nascita di Monsieur Christian, fondatore della maison. Da lì si evolve, trasportati dalla sfera personale e da. Menzione speciale per l’emblematica giacca Bar, proposta in questa collezione anche in organza di seta semitrasparente.

L’ELEGANZA RILASSATA DI HERMÈS

aria di vacanza e di spensieratezza

- Cavallucci marini, aragoste e granchi. Le stampe sulle camicie di Hermès danno. In passerella molto colore per un guardaroba sempre elegante ma dal mood rilassato. Giacche e pantaloni sono ampi, ai piedi si portano i sandali, le borse sono maxi.

LOUIS VUITTON, NEL NOME DI ABLOH

creazioni visionarie

uno spettacolo dal vivo

pista gialla ad anello

– Come un allegro parco giochi: colori audaci, giacche over,, tributi al mondo del design. Si è svolta nel segno - e nel solco - di quello che per la maison e il fashion system è stato Virgil Abloh , la sfilata per la primavera estate 2023 di Louis Vuitton. Una presentazione concepita come, su una passerella allestita come fosse unacome quella delle Hot Wheels.