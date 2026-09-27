Fashion Week, la moda donna di Herno: il valore della scelta

"Ci interessava raccontare un metodo prima ancora di costruire una scenografia - ha spiegato Claudio Marenzi, presidente di Herno -. Il mercato è uno dei luoghi in cui il giudizio si forma attraverso l'osservazione, l'esperienza e la conoscenza, e questo richiede tempo. Il metodo Herno è il risultato di un criterio, quello con cui scegliamo la materia, protagonista sempre, sviluppiamo tecnologia, definiamo una proporzione o decidiamo che qualcosa non è ancora abbastanza. Selezionare per noi significa prendere posizione, dare forma a una visione". La collezione Herno donna primavera estate 2027 celebra la bella stagione con un guardaroba che unisce leggerezza, eleganza e funzionalità sviluppandosi in tre universi narrativi - Origin, Excellence e Advanced - che condividono ricerca progettuale e qualità della materia in una visione coerente. "Viviamo un tempo in cui tutto sembra essere immediatamente disponibile, dove ogni prodotto può essere accompagnato da un racconto capace di renderlo desiderabile - sottolinea ancora Marenzi -. E proprio per questo il discernimento torna ad avere una competenza particolare: non stabilisce ciò che è migliore in assoluto, ma permette di riconoscere ciò che ha valore. E il mercato, in definitiva, ci restituisce questo gesto essenziale: guardare, comprendere e infine scegliere". Tra i progetti speciali, debutta Herno D'Atelier, capsule di t-shirt disegnate in Italia e realizzate a mano da maestri artigiani indiani, dove ricami, cristalli, piume, origami e lavorazioni tridimensionali trasformano il cotone in "oggetti da indossare".