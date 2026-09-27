Fashion Week, la moda donna di Herno: il valore della scelta

Milano Fashion Week, Herno: una selezione di look dalla collezione donna primavera estate 2027 © Ufficio stampa
In occasione della Milano Fashion Week, Herno ha scelto il luogo di incontro per antonomasia, il più vicino a tutti, per presentare la sua collezione donna primavera estate 2027: il mercato.
Milano Fashion Week, il mercato di Herno: metafora di cultura, selezione e competenza
All'interno del suo headquarter milanese, il brand di Lesa che ha saputo fare dell'eccellenza del made in Italy il suo fiore all'occhiello, ha riprodotto un vero e proprio mercato floricolo e ortofrutticolo. Una metafora sull'importanza e del valore della scelta. Un luogo che, pur appartenendo alla quotidianità, custodisce una cultura antica e sorprendentemente attuale: quella del discernimento e dove il valore stesso non è una premessa. Perché il mercato richiede attenzione: si osserva, si confronta, si riconosce. È un esercizio dello sguardo e della conoscenza prima ancora che un gesto d’acquisto. È un luogo che educa a distinguere, non semplicemente a scegliere.
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La collezione donna primavera estete 2027 di Herno conferma un guardaroba progettato per attraversare le molteplici espressioni della femminilità
I look della collezione primavera estate 2027 di Herno
"Ci interessava raccontare un metodo prima ancora di costruire una scenografia - ha spiegato Claudio Marenzi, presidente di Herno -. Il mercato è uno dei luoghi in cui il giudizio si forma attraverso l'osservazione, l'esperienza e la conoscenza, e questo richiede tempo. Il metodo Herno è il risultato di un criterio, quello con cui scegliamo la materia, protagonista sempre, sviluppiamo tecnologia, definiamo una proporzione o decidiamo che qualcosa non è ancora abbastanza. Selezionare per noi significa prendere posizione, dare forma a una visione". La collezione Herno donna primavera estate 2027 celebra la bella stagione con un guardaroba che unisce leggerezza, eleganza e funzionalità sviluppandosi in tre universi narrativi - Origin, Excellence e Advanced - che condividono ricerca progettuale e qualità della materia in una visione coerente. "Viviamo un tempo in cui tutto sembra essere immediatamente disponibile, dove ogni prodotto può essere accompagnato da un racconto capace di renderlo desiderabile - sottolinea ancora Marenzi -. E proprio per questo il discernimento torna ad avere una competenza particolare: non stabilisce ciò che è migliore in assoluto, ma permette di riconoscere ciò che ha valore. E il mercato, in definitiva, ci restituisce questo gesto essenziale: guardare, comprendere e infine scegliere". Tra i progetti speciali, debutta Herno D'Atelier, capsule di t-shirt disegnate in Italia e realizzate a mano da maestri artigiani indiani, dove ricami, cristalli, piume, origami e lavorazioni tridimensionali trasformano il cotone in "oggetti da indossare".
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La collezione Herno donna primavera estate 2027 celebra la bella stagione con un guardaroba che unisce leggerezza, eleganza e funzionalità