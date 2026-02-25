Fashion Week, tutto il senso della vita nei total look di Herno

© Ufficio stampa | Herno, la presentazione della collezione donna autunno inverno 2026
Un guardaroba che si fa esperienza da attraversare, un racconto fatto di movimento che accompagna una femminilità in continua evoluzione
Non la classica sfilata, non solo una presentazione. In occasione della Milano Fashion Week, Herno ha scelto di far indossare la sua collezione total look per il prossimo autunno inverno da un gruppo di modelle e modelli interpreti perfetti della contemporaneità e di una società aperta e inclusiva. Nell'hub e showroom meneghino del brand di Stresa, è andato in scena il racconto vivente di una femminilità dinamica e consapevole che, in continuo movimento, attraversa stagioni, contesti e luoghi con un'eleganza innata e naturale. "Abbiamo immaginato una presentazione che non imponesse una direzione unica - ha spiegato Claudio Marenzi, presidente di Herno -. Non una passerella, non uno show. Piuttosto un contesto in cui la collezione potesse esistere come presenza. Non è una svolta teatrale, né un allineamento a un sistema che non ci appartiene. È un ampliamento del nostro linguaggio. Crediamo nella qualità del prodotto come fondamento, la visione deve essere reciproca: ciò che guardiamo ci riguarda, e ciò che indossiamo dialoga con l'ambiente che ci circonda".
Un guardaroba costruito sull'equilibrio tra funzione e stile, dove l'outerwear si conferma elemento identitario e strumento di libertà quotidiana. Un linguaggio estetico definito da tre universi - Origin, Excellence e Advanced - che si intrecciano in proposte modulari e che interpretano l'inverno come spazio di espressione e ricerca. Nella nuova collezione donna per il prossimo autunno inverno di Herno trovano spazio e dialogano tra loro un'attitudine sportiva e urban, capi che evocano il mondo chalet e d'alta quota, linee pulite e silhouette strutturate, fino all'espressione più pura del lusso caratterizzata da tessuti preziosi cashmere-seta e baby camel e da dettagli come spille dorate, bottoni in perla e inserti in pelle. Un total look che si fa esperienza da attraversare, un racconto fatto di movimento che accompagna una femminilità contemporanea, autentica, in continua evoluzione.