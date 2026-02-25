Fashion Week, tutto il senso della vita nei total look di Herno

Non la classica sfilata, non solo una presentazione. In occasione della Milano Fashion Week, Herno ha scelto di far indossare la sua collezione total look per il prossimo autunno inverno da un gruppo di modelle e modelli interpreti perfetti della contemporaneità e di una società aperta e inclusiva. Nell'hub e showroom meneghino del brand di Stresa, è andato in scena il racconto vivente di una femminilità dinamica e consapevole che, in continuo movimento, attraversa stagioni, contesti e luoghi con un'eleganza innata e naturale. "Abbiamo immaginato una presentazione che non imponesse una direzione unica - ha spiegato Claudio Marenzi, presidente di Herno -. Non una passerella, non uno show. Piuttosto un contesto in cui la collezione potesse esistere come presenza. Non è una svolta teatrale, né un allineamento a un sistema che non ci appartiene. È un ampliamento del nostro linguaggio. Crediamo nella qualità del prodotto come fondamento, la visione deve essere reciproca: ciò che guardiamo ci riguarda, e ciò che indossiamo dialoga con l'ambiente che ci circonda".