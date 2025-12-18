Moda e design, l'eleganza dell'abbigliamento si estende alla casa

Herno Habita si apre con The Holiday Living, un primo capitolo - inaugurale - pensato per celebrare le festività invernali. L’atmosfera calda e accogliente di questo momento dell'anno diventa il palcoscenico perfetto per oggetti che coniugano eleganza e autenticità. L’estetica raffinata e senza tempo, che da sempre contraddistingue il marchio, si traduce così in forme nuove, capaci di abitare lo spazio domestico con armonia e carattere. Diffusori per fragranze d'ambiente e candele profumate, decorazioni realizzate in ceramica, legno e acciaio, set da scacchi in legno e cofanetti per le carte da gioco. A completare la proposta, plaid e cuscini in lana merino, cashmere e cotone, all'insegna del comfort e della raffinatezza. Le finiture sartoriali (come le etichette in pelle e la chiusura con bottone ispirata alle iconiche giacche Herno) diventano segni distintivi che legano il mondo dell’abbigliamento a quello dell’interior. Oggetti destinati a vivere nel tempo, diventando compagni di momenti e memorie, proprio come un cappotto che attraversa inverni e ricordi.