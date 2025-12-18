Logo Tgcom24
© Ufficio stampa | Herno ha lanciato la sua linea home, Herno Habita. La collezione viene presentata con un primo capitolo inaugurale: The Holiday Living
ARTIGIANALITÀ E BELLEZZA

Moda e design, l'eleganza dell'abbigliamento si estende alla casa

Lo stile inconfondibile di Herno in Habita, la nuova linea del brand di Lesa dedicata all'interior, prodotta interamente in Italia

18 Dic 2025 - 23:21
Dal guardaroba allo spazio vissuto. All'insegna di uno stile inconfondibile, che dal vestire abbraccia il luogo intimo per eccellenza. È infatti dedicata alla casa e ai suoi rituali Habita, la nuova linea di Herno che si estende al mondo del lifestyle. Una collezione dove ogni elemento è concepito per abitare la quotidianità con la stessa cura, e la stessa attenzione ai materiali, che contraddistinguono ogni capo del brand di Lesa e il cui valore distintivo risiede nella produzione interamente italiana e in un sapere artigianale che unisce tradizione e contemporaneità. 

Herno Habita si apre con The Holiday Living, un primo capitolo - inaugurale - pensato per celebrare le festività invernali. L’atmosfera calda e accogliente di questo momento dell'anno diventa il palcoscenico perfetto per oggetti che coniugano eleganza e autenticità. L’estetica raffinata e senza tempo, che da sempre contraddistingue il marchio, si traduce così in forme nuove, capaci di abitare lo spazio domestico con armonia e carattere. Diffusori per fragranze d'ambiente e candele profumate, decorazioni realizzate in ceramica, legno e acciaio, set da scacchi in legno e cofanetti per le carte da gioco. A completare la proposta, plaid e cuscini in lana merino, cashmere e cotone, all'insegna del comfort e della raffinatezza. Le finiture sartoriali (come le etichette in pelle e la chiusura con bottone ispirata alle iconiche giacche Herno) diventano segni distintivi che legano il mondo dell’abbigliamento a quello dell’interior. Oggetti destinati a vivere nel tempo, diventando compagni di momenti e memorie, proprio come un cappotto che attraversa inverni e ricordi.

