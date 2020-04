Earth Day 2020: come la moda sta diventando amica della Terra

Dalle materie prime tracciabili alle filiere produttive locali e rispettose dell’ambiente , del lavoro, dell’etica animalista e dei processi cruelty-free, fino ai progetti che prevedono il rimboschimento se non addirittura di poter ‘adottare’ alberi piantati a distanza. Da settore tra i più inquinanti, la moda ha ormai intrapreso da tempo la strada della sostenibilità. Come attesta, stagione dopo stagione, l’aumento delle collezioni ‘green’ , dall’intimo agli accessori…

THERE’S NO PLANET B - Capi eco-friendly e sostenibili. Il settore dell'abbigliamento si sta via via rivolgendo in modo sempre più consistente a un consumatore attento e responsabile. Collezioni e capsule sono realizzate da materie prime rigenerate o trasformate attraverso processi produttivi innovativi e ‘intelligenti’, in grado di ridurre drasticamente l’impronta ambientale, consumando meno acqua, energia e abbattendo l’impiego di sostanze chimiche tossiche. Con la consapevolezza, sempre più diffusa, che non esiste nessun pianeta B.