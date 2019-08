Dieci, cento, mille Ferragni: perché di Chiara piace proprio tutto Chiara Ferragni a un evento in Spagna dedicato a lei Ansa 1 di 14 Chiara a Cannes per il gala dell'amfAR Afp 2 di 14 Ancora Cannes: l'arrivo della Ferragni sul red carpet Ansa 3 di 14 Chiara con il marito, il rapper Fedez, ospiti dell'ultima sfilata di Fendi a Roma Ansa 4 di 14 Chiara Ferragni alla sfilata di Versace S19 Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 14 La Ferragni verso la location della sfilata Philosophy di Lorenzo Serafini Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 14 Chiara a Parigi per la presentazione delle collezioni di Giambattista Valli Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 14 Notte degli Oscar - Chiara a Los Angeles per il party di Vanity Fair Afp 8 di 14 Un dettaglio dell'abito e dei gioielli di Chiara Afp 9 di 14 Uno scatto del 2018: Chiara Ferragni in posa per Fendi Afp 10 di 14 Chiara a Parigi nel 2018 per la sfilata di Christian Dior Afp 11 di 14 Cannes 2018: l'arrivo di Chiara Ferragni sul red carpet Afp 12 di 14 Cannes 2018: un dettaglio dell'abito indossato da Chiara Ferragni Afp 13 di 14 Chiara a Parigi per la sfilata di Dior Afp 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

UNA DI NOI (O QUASI) - Dai primi passi mossi come blogger di moda dalla sua creatura ‘The Blonde Salad’ al documentario dedicato alla sua vita e alla sua carriera: di Chiara Ferragni affascina innanzitutto l’idea che una ragazza come tante possa fare della sua passione più grande non solo il proprio mestiere ma diventare a sua volta lei stessa un punto di riferimento per la moda. Ospite fissa alle sfilate, collabora con le maison più prestigiose, è testimonial di prodotti di bellezza, stilista per la sua collezione di abbigliamento e scarpe, diva da copertina per i fashion magazine più importanti del mondo. Il suo look è sempre curatissimo e impeccabile: nulla viene lasciato al caso, a cominciare dai capelli sempre a posto e dalla piega perfetta.



STILE LIBERO - Gli outfit indossati da Chiara Ferragni sono sempre diversi, versatili, sicuramente ricercati. Fiuta in anticipo le tendenze, le reinterpreta e le fa proprie. I brand impazziscono e si innesca così una sorta di meccanismo a spirale forte delle centinaia di migliaia di seguaci online. Romantica ed eccentrica, glamour e disimpegnata: abiti, accostamenti e accessori vengono declinati a seconda dei canoni del momento. Per le serate di gala e le occasioni importanti, i look colorati e casual lasciano il posto a mise spettacolari ed eleganti.



SEMPLICITÀ - Per quanto riguarda, infine, il trucco c’è una costante: Chiara Ferragni ama molto lo smoky nero per i suoi occhi azzurri, gli illuminanti sugli zigomi e un rossetto generalmente dalle tonalità naturali per il giorno. Qualche concessione in più la riserva agli eventi più esclusivi e ai party serali: via libera a un trucco più marcato e a labbra rosso brillante. Sempre in primo piano anche le mani: sempre curatissima la manicure, che ultimamente propone solo nelle nuance nude. Semplice e raffinatissima.