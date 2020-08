Da Marilyn Monroe a Chiara Ferragni: riecco i costumi da bagno a fiori Il costume da bagno a fiori - Marilyn Monroe, 1950 Italy Photo Press 1 di 10 Il costume da bagno a fiori - Sophia Loren, 1954 Italy Photo Press 10 di 10 Il costume da bagno a fiori - Brigitte Bardot, 1952 Italy Photo Press 10 di 10 Il costume da bagno a fiori - Raquel Welch, 1975 Italy Photo Press 10 di 10 Il costume da bagno a fiori - Chiara Ferragni (in Calzedonia), 2020 Ufficio stampa 10 di 10 Il costume da bagno a fiori - Calzedonia Beachwear 2020 Ufficio stampa 10 di 10 Il costume da bagno a fiori - Tezenis SS 2020 Collezione Beachwear Ufficio stampa 10 di 10 Il costume da bagno a fiori - Tezenis SS 2020 Collezione Beachwear Ufficio stampa 10 di 10 Il costume da bagno a fiori - Tezenis SS 2020 Collezione Beachwear Ufficio stampa 10 di 10 Il costume da bagno a fiori - Tezenis SS 2020 Collezione Beachwear Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Da Marilyn Monroe a Sophia Loren negli anni Cinquanta, a Brigitte Bardot a Raquel Welch nei Settanta, fino a quello indossato da Chiara Ferragni ai giorni nostri. Il costume da bagno a fiori è un grande classico, tra i più amati di sempre dalle donne. Anche questa estate 2020 lo vede tra i trend forti del momento. Al mare o in piscina, non è mai troppo tardi per averlo, tanto più in questo periodo in cui si può anche approfittare dei saldi…