È una delle rassegne musicali più seguite e importanti del pianeta, il festival che più di ogni altro sa anticipare e influenzare trend e stili della moda che verrà. Archiviato anche il secondo weekend di musica e concerti, dalla California il Coachella 2019 chiude i battenti e dà appuntamento all’anno prossimo. Proviamo allora a scommettere su quali saranno i pezzi forti da avere nel guardaroba maschile per la prossima estate , direttamente ispirati agli outfit delle star che si sono avvicendate sui palchi e ai look (compresi i più esuberanti) esibiti da certi personaggi tra il pubblico, influencer compresi...

Coachella boys, i look da uomo che andranno forte quest’estate Tra il pubblico del Coachella Afp 1 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 2 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 3 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 4 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 5 di 21 Agoria Afp 6 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 7 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 8 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 9 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 10 di 21 Bad Bunny Afp 11 di 21 J Balvin Afp 12 di 21 Khalid Afp 13 di 21 I Sofi Tukker (Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern) Afp 14 di 21 Kanye West Afp 15 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 16 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 17 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 18 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 19 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 20 di 21 Tra il pubblico del Coachella Afp 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’ESTATE CHE CI ASPETTA – Sarà una stagione di shorts e pantaloni corti, di tinte accese e fluo, di tonalità sgargianti. Da abbinare a felpe col cappuccio o oversize (come ha fatto Khalid). Il vero punto fermo resta comunque la camicia, declinata in tutti i modi e le fantasie immaginabili: stampe e fiori, scacchi e giochi psichedelici. Il denim piace sempre, meglio se slavato, strappato o optical (vedi pure J Balvin e Bad Bunny). Non sono certo mancati i più temerari, che hanno portato nel deserto di Indio addirittura la pelliccia. O chi, come Kanye West, ha osato officiare sul palco una sorta di messa gospel indossando una maxi t-shirt effetto tunica, abbinata a pantaloni multi-tasche, in un delicato quanto sorprendente ton sur ton a tinte pastello. Insomma, un trionfo per lo street style ma mai a scapito di una certa comodità.