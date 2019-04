Sul viso, sulle dita, sulle orecchie. Piacciono piccoli e le ultime tendenze, influenzate anche dai social e dai red carpet, li vedono conquistare superfici sempre più ristrette. Fiori e cuoricini, geometrie minimal e simboli, i tatuaggi più cool del momento hanno formati mini . Tra i soggetti più amati anche dalle star, le illustrazioni prese dalla moda e i bozzetti. Molto in voga anche i ‘tattoon’, quelli che riproducono i personaggi più amati del mondo dei cartoon.

Tatuaggi: mini e colorati, così piacciono anche alle star Dua Lipa Afp 1 di 19 Dua Lipa Ansa 2 di 19 David Beckham Ansa 3 di 19 Lady Gaga Afp 4 di 19 Lady Gaga Afp 5 di 19 Kane Brown Afp 6 di 19 Kane Brown Afp 7 di 19 Angelina Jolie Afp 8 di 19 Angelina Jolie Afp 9 di 19 Angelina Jolie Afp 10 di 19 Zoe Kravitz Afp 11 di 19 Zoe Kravitz Afp 12 di 19 Tom Hardy Afp 13 di 19 Rihanna Afp 14 di 19 Johnny Depp Afp 15 di 19 Elettra Lamborghini Afp 16 di 19 Achille Lauro Ansa 17 di 19 Fedez Afp 18 di 19 Parigi, un ospite alla sfilata di Manish Arora Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

UN TATUAGGIO È PER SEMPRE? - Resistono, ad ogni modo, anche i tatuaggi che si rifanno alla cosiddetta ‘Old school’: linee spesse, tratti definiti e disegni ispirati al mondo dei marinai (àncore, sirene, rondini, sorridenti e formose pin up). Il colore predominante, di base, è sempre e comunque il nero. Ma in grande ascesa c’è anche il rosso. Alle ultime convention a tema hanno fatto la loro comparsa anche i tattoo ‘ricamati’, quelli cioè che riproducono sulla pelle uno speciale effetto ottico ‘tricot’, piuttosto realistico.