Cinque orologi "pop" per i 70 anni del primo modello subacqueo

Questo "principe" degli orologi, con il passare del tempo, ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle immersioni subacquee e nella scoperta del mondo oceanico. È diventato lo strumento di cronometraggio professionale scelto dai pionieri delle immersioni e dai corpi subacquei d'élite di tutto il mondo. A settant'anni dalla sua creazione, a celebrare questa icona dell'orologeria svizzera sono ora cinque modelli che riescono a offrire una versione "pop", più divertente e giocosa del segnatempo professionale, rendendolo anche alla portata di un pubblico più ampio.



Sono gli orologi della collezione Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, frutto della collaborazione tra Swatch e Blancpain, che fanno riferimento a quelli subacquei del marchio, la linea Scuba, appunto e riproducono fedelmente tutti gli elementi distintivi della collezione Fifty Fathoms: grande impermeabilità, leggibilità eccezionale, movimento meccanico, lunetta girevole con meccanismo di blocco e protezione antimagnetica. Ciascun modello porta il nome di uno dei cinque oceani del mondo: Arctic Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean e Antartic Ocean.



Ogni segnatempo di questa serie è impermeabile fino a 91 metri di profondità (che equivalgono appunto a cinquanta fathom, altro riferimento al nome del modello originale e alla storica unità di misura della profondità del mondo anglosassone), è dotato di un movimento meccanico particolare, il Sistem51 di Swatch (primo e unico a produzione interamente automatizzata, con una riserva di carica di 90 ore e visibile grazie al retro a vista), è realizzato in Bioceramic (materiale brevettato dal marchio, composto per due terzi da ceramica e per un terzo da materiale di origine biologica) e presenta lo speciale cinturino NATO, realizzato in materiale riciclato proveniente dalle reti da pesca recuperate in mare. Anche il vetro, trattato con un rivestimento antigraffio, è realizzato con materiali di origine biologica.



Inoltre, il retro di ciascuno di questi orologi presenta brevi messaggi (come "Passion for diving", "Licence to explore", "Ocean breath", "Protect what you love" e "Immerse yourself") e l'illustrazione di colorati molluschi presenti in tutti e cinque gli oceani, raffigurati in una stampa digitale sul rotore del movimento. Il rotore è l'elemento che consente all'orologio di ricaricarsi automaticamente con un semplice movimento del polso.



Infine, altre due particolarità per i cultori del genere. Il modello Arctic Ocean ha un simbolo speciale sul quadrante: un trifoglio rosso su sfondo giallo con una croce bianca che lo attraversa. La scritta "No radiations" fa riferimento alla dicitura che negli anni Sessanta indicava che i quadranti non contenevano radio. Un altro riferimento si trova, invece, sul modello Antarctic Ocean: un vero e proprio indicatore di contatto con l'acqua che ne rivela la presenza. Dal 1954 Blancpain ha aggiunto questa caratteristica ad alcuni dei suoi modelli destinati ai sommozzatori e alle unità militari. Posizionato a ore 6 sul quadrante, il sensore assicura che l'impermeabilità dell'orologio non sia stata compromessa dall'uso del sommozzatore precedente. Il cambiamento di colore del sensore indicherebbe una traccia di umidità.