“Oppenheimer”: gli orologi vintage più belli nel film di Nolan

Per "Oppenheimer" è stato lo stesso Nolan ad affidare a Hamilton il compito di trovare i segnatempo che esprimessero appieno la sua visione, in questo epic thriller girato con il sistema di proiezione IMAX. La maison orologiera, lavorando da oltre novant'anni a stretto contatto con il mondo del cinema, è considerata perciò il marchio dei registi e i suoi modelli sono comparsi finora in oltre 500 film e serie tv. La sua collaborazione con Hollywood risale, infatti, al 1932 e va dallo sviluppo di orologi creati su misura, all'utilizzo di modelli già in collezione, fino alla ricerca di pezzi storici, come in questo caso.



In particolare, i segnatempo per "Oppenheimer" sono stati tutti selezionati a partire da collezioni private. Sei quelli selezionati per essere contestualizzati negli anni Trenta e Quaranta. In particolare, al polso di Cillian Murphy, che nel film interpreta J. Robert Oppenheimer, compaiono tre modelli dal tipico design heritage americano, con tratti Art Déco. Emily Blunt, sullo schermo nei panni di Katherine "Kitty" Oppenheimer, ne indossa uno in oro 14 carati del 1947. Infine, due pezzi vintage di ispirazione militare per Matt Damon, alias il generale Leslie Groves Junior.