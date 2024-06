Chanel e il dopo Virginie Viard: la sfilata spettacolare a Parigi

Dopo quella presentata en plein air lo scorso anno, questa nuova collezione permea i codici della maison con una svolta romantica. Una palette di nero, oro, argento, avorio, fucsia, rosa pallido, celadon allude alla più splendida delle serate. La storia di Chanel è strettamente legata al mondo della danza e da diversi anni alla stessa Opéra. In questo contesto vibrante, e in attesa di conoscere chi prenderà il timone della direzione creativa, gli abiti Haute Couture autunno inverno 2024-2025 mettono in mostra la competenza tecnica, il virtuosismo e la sensibilità degli atelier Chanel Haute Couture, dove circa 150 persone lavorano in sei atelier al 31 di rue Cambon, a Parigi, accanto al Fashion Creation Studio della stessa maison.