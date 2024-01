Chanel, grazia e meraviglia: abiti preziosi dedicati alla danza

La mia missione è quella trovare nuovi modi per raccontare le sue storie più belle". La direttrice creativa della maison Virginie Viard introduce così il racconto della collezione Haute Couture per la primavera estate 2024, appena presentata a Parigi.

"Chanel fa emergere in me emozioni che utilizzo come ispirazione , collezione dopo collezione.

Chanel Haute Couture Spring Summer 2024: i best look



Tutto ha origine e prende forma da un bottone. Quello mancante dalla giacca di Margaret Qualley, modella e attrice statunitense che ha aperto la sfilata e protagonista del mini film che ha anticipato lo show, intitolato appunto "The Button". Ed elemento inteso come uno dei codici riconoscibili di Chanel. Grazie ai bottoni, infatti, le donne potevano liberarsi di tutto ciò che impediva loro di muoversi liberamente. La stessa Gabrielle Chanel li trattava perciò con rispetto, valorizzandoli al massimo rendendoli, di fatto, gioielli.



Simbolo di emancipazione, Virginie Viard ha portato così questo bottone-gioiello (protagonista ed elemento centrale anche nella scenografia allestita per la sfilata) nel mondo del balletto e della danza, dove moda, musica, teatro e pittura si fondono come poesia. La collezione Haute Couture primavera estate 2024 evoca ed è un tributo ai grandi nomi di quest'arte, un secolo dopo i primi modelli disegnati dalla stessa Gabrielle Chanel per la danza classica. "La maison è vicina alle sue istituzioni, ai suoi coreografi e ballerini, creiamo costumi per il balletto - spiega la direttrice creativa -. Ho provato a mettere insieme la potenza e la finezza di corpi e abiti in una collezione molto eterea, composta da tulle, volant, pieghe e pizzi".



In passerella, un paesaggio di gonne corte, dritte e trasparenti, abiti lunghi, tute e mantelline impreziosite da ricami raffiguranti drappeggi, fiocchetti, tasche in tulle effetto nudo, cinture in pizzo, paillettes, trecce e fiorellini. Una collezione molto femminile, portata su body e collant bianchi. Tra i colori dominanti, il rosa e il bianco acquerello. Trovano spazio anche piumini in tulle, cappucci, riferimenti alla cultura contemporanea e tacchi, ad aggiungere fascino.



IL MINI FILM "THE BUTTON" con Margaret Qualley, Naomi Campbell e Anna Mouglalis



Written and directed by Dave Free. Scored by Kendrick Lamar. Serviced by pgLang