Capodanno cinese, è l'anno del Coniglio: come lo celebra la moda

Il Capodanno cinese, noto anche come festa di primavera, è una ricorrenza sempre più sentita e seguita in tutto il mondo. La moda propone capsule speciali e limited edition, rivisitazioni e linee di accessori create ad hoc e in chiave glamour. Colori emblematici sono il rosso, associato alla buona sorte, e l'oro. Se il tema dominante dello scorso anno è stata la Tigre, tocca ora al Coniglio. Ritratto in ogni modo su felpe e t-shirt, fa da ispirazione anche per trame e motivi geometrici, stampe e ricami.

