Borse, piccole e chic: le più desiderate da chiedere a Babbo Natale

Anche le borse si vestono a festa. In vista dell'arrivo del Natale, tra le più desiderate dalle donne spiccano le "it bag", i grandi classici, oppure quelle che stanno dominando le ultime tendenze. Le più adatte per i party look del periodo sono piccole e chic, coperte di strass e dettagli preziosi. Le più funzionali sono invece pratiche e capienti, dei passe-partout per tutte le occasioni.