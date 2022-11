Borse donna autunno: le it bag del momento si abbinano all'outfit

Nove25 x The Bridge – Limited edition autunno inverno 2022, in vendita esclusivamente in una selezione delle boutique The Bridge e Nove25 e sui rispettivi webstore

Nove25 x The Bridge – Limited edition autunno inverno 2022, in vendita esclusivamente in una selezione delle boutique The Bridge e Nove25 e sui rispettivi webstore

Piccole, vanno sempre per la maggiore.

Le borse per l'autunno 2022 si portano perfettamente abbinate all’outfit, quando non addirittura in coordinato. I modelli visti in passerella hanno dimensioni ridotte o micro, sulla scia degli ultimi trend. Tra le it bag del momento, anche edizioni speciali e riedizioni di grandi “cult”.