Beyoncé, Taylor Swift e Rihanna: i look da popstar a confronto

Sua maestà Beyoncé, regina del pop mondiale. In attesa della conferma ufficiale, gli ultimi rumors danno la signora Knowles, coniugata Carter, in vetta alla classifica stilata da Billboard, la nota rivista statunitense considerata una sorta di Bibbia della musica mondiale. Al secondo e terzo posto del podio che incorona le star più influenti, Taylor Swift e Rihanna. Sul palco e sotto i riflettori: ecco un focus sui look delle tre star.



Beyoncé, Taylor Swift e Rihanna: i top look delle star - Inarrivabili, qualunque cosa indossino. È un vero e proprio guardaroba delle meraviglie quello indossato dalle regine del pop mondiale. Un caleidoscopio di stili e azzardi, sul palco, sui red carpet, alle serate più esclusive, agli eventi di gala. Il loro è un look sempre in continua evoluzione, per sorprendere e giocare in anticipo sulle tendenze, lanciare nuovi trend e veri e propri messaggi, per reinterpretare, far discutere e lasciare comunque il segno. Riescono a brillare con qualunque cosa abbiano addosso (pantaloni della tuta inclusi). Si va dai mini dress agli abiti principeschi, dagli hot pants ai bustini che strizzano ed esaltano il décolleté. Forme a clessidra e fascianti, spacchi vertiginosi, gioielli importanti e appariscenti. Sono icone anche in fatto di make up ed hair trend a livello planetario. Ispiratrici, testimonial e ideatrici di linee di prodotti di bellezza, come insegna del resto la "barbadian beauty" RiRi.