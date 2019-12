Art Basel Miami, moda e arte: i 50 anni di un logo famosissimo

LA PERFORMANCE - Vanessa Beecroft, artista italiana celebre per i suoi "quadri viventi", per la prima volta ha messo in scena donne e uomini: 100 attori sono stati divisi in coppie per rievocare il logo Kappa, per sottolinearne la natura unisex. Vestiti con toni neutri, hanno iniziato la performance in piedi, per poi liberarsi, assumendo la posizione del popolarissimo logo - un uomo e una donna seduti schiena contro schiena - e infine spostandosi nello spazio del Lot 11. A ispirare il tutto, 'Zabriskie Point', opera anticonformista e film-cult del regista Michelangelo Antonioni.