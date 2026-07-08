Fashion Week, i look Armani Privé: un'eleganza ammaliante e segreta

Le linee sono insieme nette e sinuose, naturali e sperimentali, in un movimento che dalla giacca maschile arriva alla sontuosità scultorea dell’abito lungo. Bagliori scintillanti si mescolano a opacità vellutate, mentre il giorno e la sera si fondono sino a confondersi. È la palette di note profonde e avvolgenti a contenere tutto il racconto: finti neri che sono in realtà un impasto denso e cangiante di verdi, marroni, amaranto, blu. Motivi animalier emergono in modo delicato, sfumati e appena sussurrati, impreziositi da ricami sapienti, mentre applicazioni di pietre cangianti illuminano i capi con discrezione, esaltandone la ricercatezza. Quel che emerge è una figura femminile riflessiva e ammaliante, di scintillante linearità.