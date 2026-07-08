Fashion Week, i look Armani Privé: un'eleganza ammaliante e segreta

Giorgio Armani Privé, i best look della collezione Boudoir
© IPA | Giorgio Armani Privé collezione autunno inverno 2026-2027
© IPA | Giorgio Armani Privé collezione autunno inverno 2026-2027
Giorgio Armani Privé collezione autunno inverno 2026-2027 © Afp
Non urla, né fa rumore. Silvana Armani ha portato in passerella a Parigi una collezione haute couture in cui la seduzione sussurra e ammalia, ammanta di mistero, conduce in profondità. Le creazioni Armani Privé per l'autunno inverno 2026-2027 svelano la parte più intima e segreta di ogni donna e ha un nome altamente evocativo.
Si chiama Boudoir, inteso come luogo intimo, profondamente personale, in cui una donna può riflettere, concedersi del tempo, dedicandosi a se stessa. In questo spazio, vestirsi è un rito privato e il piacere di prepararsi e scegliere cosa indossare diventa un modo per descrivere il proprio mondo interiore, per far emergere una parte di sé, più segreta, quasi come in un gioco. La seconda collezione Armani Privé presentata da Silvana Armani, braccio destro per una vita e nipote dell'indimenticabile Giorgio Armani, esplora proprio questa idea, evocando un’atmosfera raccolta, nella quale il rigore morbido è la misura della seduzione e il fascino nasce dal concedersi e negarsi.
© IPA | Giorgio Armani Privé collezione autunno inverno 2026-2027
© IPA | Giorgio Armani Privé collezione autunno inverno 2026-2027
Le linee sono insieme nette e sinuose, naturali e sperimentali, in un movimento che dalla giacca maschile arriva alla sontuosità scultorea dell’abito lungo. Bagliori scintillanti si mescolano a opacità vellutate, mentre il giorno e la sera si fondono sino a confondersi. È la palette di note profonde e avvolgenti a contenere tutto il racconto: finti neri che sono in realtà un impasto denso e cangiante di verdi, marroni, amaranto, blu. Motivi animalier emergono in modo delicato, sfumati e appena sussurrati, impreziositi da ricami sapienti, mentre applicazioni di pietre cangianti illuminano i capi con discrezione, esaltandone la ricercatezza. Quel che emerge è una figura femminile riflessiva e ammaliante, di scintillante linearità.
© Ufficio stampa
Giorgio Armani Privé autunno inverno 2026-2027 (credit: Armani Beauty)
È ispirato all’intimità del boudoir, inteso non come luogo di pura decorazione estetica, ma come un momento privato in cui coesistono sicurezza di sé, vulnerabilità e scoperta personale, il make up dello show Giorgio Armani Privé autunno inverno 2026-2027. "L'incarnato, luminoso e impeccabile, si accompagna a uno sguardo intenso, definito da uno smoky eye ricco di sfumature in cui la profondità nasce da un gioco di velature e sfumature, piuttosto che da una definizione grafica - ha spiegato Hiromi Ueda, Global Makeup Artist Armani -. Delicati riflessi illuminano le palpebre, mentre le labbra, in una tonalità nude sfumata e vellutata, completano un look romantico, evocativo e sofisticato".