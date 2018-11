A New York sfilano gli Angeli di Victoria

Belle, bellissime, anzi degli Angeli: sono le super top models che al Pier 94 di New York hanno sfilato per la collezione 2018 di Victoria's Secret. L'evento più guardato del mondo ha ospitato in passerella, tra le altre, Adriana Lima, Bella Hadid, Kendall Jenner, Candice Swanepoel e Sara Sampaio che, coi loro fisici mozzafiato, hanno letteralmente incantato il pubblico con una prorompente sensualità.